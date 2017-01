Finalmente, el aumento del 8% en los combustibles se hará efectivo el jueves

Tras una negociación de último momento con las petroleras, finalmente a partir de mañana el precio de los combustibles aumentará 8% promedio, anunció hoy el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. El acuerdo por el precio del barril de petróleo -que por ahora no fue acordado con la totalidad de los productores- allanó el camino para implementar el incremento.



"Si bien no es una decisión del Ministerio, creo que con alto nivel de probabilidad, las naftas y el gasoil, mañana estarían aumentando 8 por ciento, y este sería el único aumento en este trimestre y el próximo aumento será en la primera semana de abril", dijo el ministro.



Aranguren admitió que un grupo de productores objetó la forma en que irán convergiendo los precios locales a los internacionales.



"Hay algunos productores de crudo pesado que todavía no están convencidos de que la velocidad para hacerlo es la que está planteada y quedaron en los próximos días para que ellos lo puedan acordar", admitió.



Sobre las diferencias entre los agentes del sector, Aranguren señaló que "los refinadores firmaron todos" y agregó que "los que no acordaron representan aproximadamente un 12 por ciento en volumen de los productores. Ellos podrían exportar el crudo y no venderlos en el mercado interno".



"En todo caso es un riesgo de los refinadores haber acordado firmar el acuerdo aunque no estén todos los productores adentro", consideró el ministro.



El funcionario lamentó la situación y reconoció que "obviamente nos hubiesen gustado que estén todos adentro, pero queremos respetar la libertad del mercado en la mayor posibilidad.



Aranguren indicó que "hoy el precio en el mercado internacional está en 55 dólares el barril y los precios que estamos figurando en este momento en el acuerdo están para el mes de enero en 59,4 dólares para el medanito y 48,13 el escalante. Ya podemos decir entonces que cuando mezclamos los dos crudos estamos en los precios internacionales".



No obstante, aclaró que en caso de fluctuaciones muy bruscas el acuerdo se suspende y habría nuevas rondas de negociaciones.



Consideró que "junto con este acuerdo damos certeza y previsibilidad porque durante el primer trimestre de este año, en la medida que no haya una escalada en los precios internacionales que discontinúe este acuerdo, (habrá) un aumento del 8 por ciento que se aplicará durante esta semana cuando las empresas lo decidan".



Aranguren encabezó dos reuniones -una por la mañana y otra a la tarde- con las compañías petroleras, que abrieron la puerta a los nuevos ajustes que impactarán en el bolsillo.



Se definió el incremento por el cual YPF llevaría el litro de la nafta súper a $18,44 y la premium a $20,82, en la Ciudad de Buenos Aires. En el interior del país, el litro de súper se vendería por encima de los $20 y la nafta premium superaría los 21 pesos, según estiman los expendedores.



El litro de diésel costará $16,78, mientras que el litro de Euro saldrá 19,27 pesos. El litro de nafta súper de Shell, pasaría a costar $19,29, y el V Power Nitro 21,57 pesos, calculando el 8% de aumento, acordado en el encuentro. El ministro señaló que en el encuentro se llegó a "un acuerdo para tener un sendero de precios que nos permitan acercarnos en los próximos meses a los valores internacionales".



Aranguren explicó que "el precio en el mercado internacional está en 55 dólares y los del acuerdo para enero están en 59,4 dólares para el medanito y 48,13 el escalante".



"Ya podemos decir entonces que cuando mezclamos los dos crudos estamos en los precios internacionales", añadió.



Advirtió que los precios pueden subir y bajar en el mercado internacional, y como el acuerdo rige durante todo el año, "si en algún momento el precio en el mercado local está por debajo del precio internacional en 10 días de publicación del crudo Brent automáticamente se suspende la vigencia del acuerdo" para adecuar los precios.



Aranguren consideró que el acuerdo "da certeza y previsibilidad" para el primer trimestre de este año y aclaró que "en la medida que no haya una escalada en los precios internacionales que discontinúe este acuerdo" se aplicará el aumento del 8%.



El ministro dijo que las compañías están "habilitadas para trasladar al precio de los combustibles el resultado de la caída del precio del crudo en dólares y la potencial evolución del tipo de cambio en previsión de que haya una posible devaluación, como está previsto en el Presupuesto Nacional".



El funcionario dijo que las compañías pueden contemplar en el precio "el impacto que tienen los biocombustibles, más un elemento fijo de un 10 por ciento en el caso del gasoil y 12 por ciento en el del alcohol".



"Estamos convencidos de que si se deja actuar al mercado, los precios en la Argentina van a bajar, necesitamos más competencia en este país", sostuvo Aranguren. El ministro señaló que para este acuerdo "pesó la posición que tomaron las empresas que refinan, explotan y tiene cadena de comercialización importante".