Finalmente Menem podrá ser precandidato pese a su condena

La Justicia Federal de La Rioja rechazó la impugnación que había sido presentada contra la precandidatura a senador nacional del ex presidente Carlos Menem, con lo cual podrá competir en las PASO del 13 de agosto, en las que aspira a validar su postulación para competir en las elecciones de octubre a fin de renovar su banca en la Cámara Alta por segunda vez consecutiva y cumplir así un tercer mandato de seis años en ese cuerpo.





Así lo resolvió el juez federal con competencia electoral en La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena, quien entendió que el impugnante, un ciudadano del partido bonaerense de La Matanza que se presentó como "militante y dirigente peronista no reviste las condiciones exigidas por la ley para impugnar a un candidato" del distrito de La Rioja.





Además, el magistrado entendió que la condena a siete años de prisión y a 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa contra el ex mandatario en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante su mandato "no se encuentra firme con lo cual no implica una restricción al derecho de ser elegido".





Luego consignó que contra el fallo dictado el 21 de junio por la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la condena contra Menem en la causa por la venta ilegal de armas en la década del '90, "fue presentado en tiempo y forma un recurso extraordinario federal, con lo cual la pena no se encuentra firme ni pasada en autoridad de cosa juzgada y, en consencuencia, prevalece como principio constitucional ineludible la inocencia de todo ciudadano".





De esta forma, el magistrado no sólo cuestionó la legitimidad del impugnante, sino que también rechazó el argumento de la condena.





"El ciudadano, Ramón César Hernández, con domicilio en La Matanza no reviste tal calidad, en primer lugar por no ser elector hábil de este distrito electoral y en segundo lugar no demuestra ser apoderado de alguna lista que compita en el Frente Justicialista Riojano", argumentó el magistrado.





El juez Herrera Piedrabuena ordenó remitir las actuaciones a su par de la provincia de Buenos Aires con competencia electoral, "a los efectos que proceda".