Fiscal acusado de entorpecer la investigación del robo a la casa de Massa enfrentará mañana un juicio político

El fiscal de Pilar Washington Palacios, acusado de haber adulterado la investigación del robo al domicilio de Sergio Massa ocurrido a mediados del 2013 con el propósito de forzar la liberación del prefecto acusado como autor del delito, enfrentará mañana un jury que decidirá sobre su apartamiento de la causa.





El juicio político tendrá lugar desde las 11:00 en la Legislatura bonaerense, en La Plata: el jurado será presidido por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Hilda Kogan, y estará integrado por abogados y legisladores de partidos políticos de distinto signo partidario.





Palacios, quien se encuentra detenido, es sospechado de haber intentado armar la causa que investigaba al agente de inteligencia de Prefectura Alcides Gorgonio Díaz, con el objetivo de lograr su liberación antes del juicio que lo halló culpable (con una pena de 18 años) por haber ingresado el 20 de julio del 2003 a la casa del líder del Frente Renovador, de donde sustrajo dinero en efectivo e información en pendrives.





El fiscal quedó en el ojo de la tormenta luego de que la Justicia tomara contacto con escuchas telefónicas que lo exponen en connivencia con Díaz.





"No la voy a llamar a su teléfono porque es muy probable que tengamos intervenidas las líneas, así que vamos a hacer esto: cualquier cosa que usted necesite o quiera hablas conmigo, venga a verme directamente acá, yo estoy todos los días acá, eh?. Y no hablemos por teléfono o no me mande mensajes", indicaba Palacios a la mujer de Díaz en una de las conversaciones telefónicas pinchadas.





Palacios es acusado de haber armado la causa manipulando testigos para que hagan declaraciones falsas, de modo tal dee hacer caer la investigación contra Díaz por irregular, poniéndolo al resguardo del juicio.





Para el titular de la fiscalía de Rincón de Milberg-Tigre, Mariano Magaz, el fiscal había intentado "disfrazar de irregular el procedimiento, intentar llegar a un procesamiento de los funcionarios policiales que intervinieron, de la fiscalía, para estar en mejor posición y así lograr la impunidad y que, si eso era nulo, él se iba en libertad en el juicio".





Por su parte, Malena Galmarini, la esposa de Massa, señaló en declaraciones a canal 13 que Palacios empezó a construir una causa mentirosa, con declaraciones truchas, apretando gente para dejar en libertad" a Díaz, por lo que concluyó: "Esa persona no puede ser fiscal".