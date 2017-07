Florencia Donovan: "En el presupuesto nacional 2017 se prevé un dólar de 17.92."

Florencia Donovan - periodista especializada en Economía 04-07.mp3

La periodista especializada en Economía, Florencia Donovan, habló con Luis Majul sobre el atraso cambiario, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"El Banco Central dijo que hay gataflorismo cambiario, hace unos días decían que el tipo de cambio estaba atrasado, que el Ministerio de Hacienda iba a tener que emitir deuda para financiar el déficit. Ahora el tema es que subió y fue rápido."-"En el presupuesto nacional 2017 se prevé un dólar de 17.92."AUDIO DE LA NOTA-"Es cierto que cuando sube el dólar muchos argentinos remarcan los precios. El Banco Central dijo que llegó la hora que la suba del dólar no afecte los precios."-"Ayer en un Banco me hacían la cuenta de lo que habían ganado con las Lebac respecto al dólar, la tasa de interés fue negocio. Una letra del Banco Central paga más que el dólar. Los grandes inversores ven el año completo."-"El inversor minorista siempre compra en el peor momento."-"Federico Sturzenegger cree que el tipo de cambio no tiene que tener intervención, pero estamos cerca de las PASO. No veo al Banco Central vendiendo dólares, pero el Gobierno nacional tiene muchos dólares, hay una oferta del sector público. Por otro lado las provincias emitieron mucha deuda."- La suba del dólar impacta en la inflación: "No impacta en la de junio, si podría intervenir en julio. Muchos dicen que la inflación vendrá más alta. Para el Banco Central la inflación del 17 por ciento es casi imposible. El Gobierno quiere estar alrededor del 20 por ciento. Mostrar que van para abajo."-"Yo a un ahorrista le recomendaría hace una semana que compre Telecom. Hay que ver qué pasa con Defensa de la Competencia. No hay una inversión para todos."-"Los fondos comunes de inversión en dolar son una buena alternativa. Además te permite entrar y salir fácil."