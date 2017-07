Fracasó por falta de quórum la sesión especial pedida por el massismo para tratar desafueros de sus diputados

La sesión especial que había sido solicitada por los diputados del Frente 1País para tratar las renuncias a los fueros parlamentarios no tuvo quórum.





Margarita Stolbizer. Apenas 31 diputados ocupaban sus bancas cuando transcurridos los 30 minutos reglamentarios desde la hora de la convocatoria se dio por fracasada la sesión en la que se pretendía aprobar la pérdida de inmunidades parlamentarias, tal como habían anunciado públicamente días atrás los diputados Sergio Massa





El pedido de convocatoria a sesión especial también incluía en el temario otro proyecto de Julio Raffo para modificar el artículo 1 de la ley de fueros, que proponía suspender de su cargo de diputado al exministro de Planificación Julio Vido, tras el análisis de las causas penales que tiene abiertas.





El repertorio de la sesión además incorporaba un proyecto de Stolbizer para eximir de IVA a servicios de energía y gas para determinadas familias y pymes, y una cuarta iniciativa para crear una Comisión Nacional de Ética Pública en el ámbito del Congreso.





El proyecto de 1País para la renuncia a los fueros no incluía el del diputado macrista Nicolás Massot, quien también había manifestado su voluntad de perder sus privilegios como legislador.





El anuncio que explicitó la voluntad de los diputados de las fuerzas de 1País de sacrificar sus inmunidades parlamentarias se realizó el viernes pasado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y se produjo en el marco de la avanzada oficialista para lograr el desafuero del exministro de Planificación Federal Julio de Vido , involucrado en varias causas por presunta corrupción.





En medio de este tironeo entre el Frente Renovador y Cambiemos por capitalizar el crédito de la cruzada contra De Vido, el oficialismo ya había adelantado que no aportaría quórum este miércoles.





Julio De Vido acumula problemas.





Al respecto, Stolbizer insinuó durante el debate en minoría en el recinto que Cambiemos se ausentó por temor a un posible "carpetazo" de De Vido que podría salpicar a integrantes de esa fuerza.





"No somos nosotros los que nos vamos a asustar con ningún tipo de amenaza con aquellos que plantean que pueden hablar Háganse cargo los que no quisieron venir a este debate, que son los que parecen asustados frente a las amenazas de otros. Nosotros no tenemos nada que ocultar", subrayó.





Margarita Stolbizer





Sobre el espíritu del proyecto para la renuncia de los fueros, que algunos expertos cuestionaron por su presunta inconstitucionalidad, señaló que apuntaba a dar "respuesta a una demanda ética" que hace la sociedad respecto de la "ejemplaridad que la política tiene que tener".





Por su parte, Raffo calificó a los representantes del oficialismo y otros bloques que no prestaron quórum como "insensibles al reclamo de la sociedad que dice basta a que este recinto se convierta en un aguantadero de delincuentes".