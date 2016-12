Frigerio sobre Cristina: "Tiene que estar a disposición de la Justicia y rendir cuentas de sus actos"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo hoy que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "tiene que estar a disposición de la Justicia y rendir cuenta de sus actos" y dijo que será la "justicia independiente quien determinará las responsabilidades y culpabilidades" de los ex funcionarios investigados por presuntos hechos de corrupción.



"La ex presidenta, como todos los ciudadanos de la Argentina, tiene que estar a disposición de la Justicia y rendir cuentas de sus actos. Es la justicia independiente en la Argentina, por lo menos a partir del 10 de diciembre del año pasado, la que va a determinar las responsabilidades y las culpabilidades de los distintos ex funcionarios hoy imputados o investigados", dijo Frigerio en declaraciones a FM Millenium.



En ese marco, el titular de la cartera política sostuvo que esas decisiones no las determinará el "Poder Ejecutivo Nacional, ni es Mauricio Macri ni su equipo, sino el Poder Judicial, como corresponde en una república con división de poderes".



"Hay que acostumbrarse a eso ya que, durante muchos años, el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, le daba órdenes a la Justicia y eso se terminó. Algunos todavía no modificaron y siguen con la idea o concepto del gobierno anterior", agregó Frigerio.



Por último, el ministro afirmó que "la gente pidió un cambio y, parte de ese cambio, pasa por la restauración de la república y la división de poderes, como ocurre hoy en día".