Frigerio: "Desde que está Cambiemos empezamos a bajar los impuestos"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que la actual gestión le dijo "basta a un país unitario" y construyó "uno federal" al eliminar "la concentración de recursos que utilizaba el Poder Ejecutivo para extorsionar a intendentes o gobernadores".



El ministro resaltó que "desde que está Cambiemos empezamos a bajar los impuestos" al responder a una pregunta sobre el tratamiento de los diferentes proyectos de reforma al Impuesto a las Ganancias que comenzaron a tratarse anoche en el Congreso.



"Lamentamos que el país haya atravesado un año difícil en lo fiscal pero también es cierto que desde que está Cambiemos empezamos a bajar los impuestos", indicó el ministro en Canal 26. Dijo que "todo esto es progresivo, no se puede hacer de un día para el otro, es una cuestión muy delicada".



Frigerio señaló que el gobierno subió el mínimo no imponible "un 100 por 100, lo que le costó al Estado más de 50 mil millones de pesos" este año al mismo tiempo que se eliminaron retenciones a las economías regionales "después de 12 años" en los que hubo noticias "sólo de impuestos que subían". Asimismo criticó a "todos los que están pidiendo rebajas de impuestos" porque "son los mismos que estuvieron en el Gobierno y no lo hicieron".



Sobre la relación con el presidente Mauricio Macri afirmó que los ministros no son "sus soldados, porque en el pasado no nos ha ido bien así: no nos ha ido bien con lo viejo, probemos algo distinto".



Además sostuvo que se hizo "un gran esfuerzo en recuperar los valores de la República: la Justicia hoy es independiente y si bien los expedientes estaban dormidos, celebramos que se hayan despertado y estamos expectantes igual que la sociedad en ver qué va a pasar". "Si trabajamos bien tendremos éxito pero si no bajamos la pobreza, fracasaremos", puntualizó Frigerio.