Gabriela Michetti: "Cristina Fernández es una dirigente que tiene que ver con el pasado"

La vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, habló con Luis Novaresio sobre el Peronismo divididoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESEl Gobierno está beneficiado con el Peronismo dividido: "No hay que adelantarse en el análisis de la política para adentro. Es peligroso que uno se entusiasme por quiénes están enfrente, los candidatos. La relación que nosotros establecimos con la gente es un cambio en eso para bajar una buena representación. Prefiero pensar que nuestra obsesión debe ser mejorarnos a nosotros mismos."-"No es indiferentes que el Peronismo sea dividido, o que vaya Cristina Fernandez, pero que quede en segundo lugar. Ahora somos gobierno y debemos mejorar nuestra gestión, ellos dejaron 30 por ciento de pobres ocultos, nunca dijeron la verdad en la inflación y nosotros siempre explicándole a la gente que no era la realidad. Fue u n Gobierno poco eficaz y eficiente para resolver problemas, además dejaron confrontación interna"AUDIO DE LA NOTA- Cristina Fernández fue?: "Vamos a ver en la elección, yo creo que es una dirigente que tiene que ver con el pasado de la Argentina y nos hizo daño, dejó un país destruido."- "Todos haremos campaña por Esteban Bullrich, yo ya empecé a recorrer con el plan de discapacidad todo el conurbano. Nunca hubo una política de Estado en ese tema. Recorreré todo el país."- Fue un error lo que hicieron con las pensiones: "Se venía haciendo desde Desarrollo Social un trabajo de limpieza de las pensiones que se estaban dando. Se había hecho un desastre, por eso se quería recuperar el dinero para darle al que corresponde, el último mes hubo un problema con la base de datos de dos mil pensiones. Fue un error, e inmediata mente la Ministra de Desarrollo Social le dio de alta a las pensiones."- Trabajo- desempleo: "Nosotros desde octubre comenzamos a crear empleos, quedamos empatados, pero en abril volvió a caer un poco. Es cierto que hay problemas en algunos sectores. Desde el área de Producción y Trabajo estamos tratando de dar respuesta, que los que buscan empleo toman a la gente que echaron."-"Este año tendremos crecimiento de la economía."- Daniel Scioli candidato número 5: "Me llamó la atención que haya aceptado, me resulta extraño que personas rechazadas en su gestión sean candidatas, deberían dejar pasar un tiempo antes de presentarse en la política, debe ser consciente después de tener gestiones caóticas, vemos los problemas que tiene María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires."-"No me p arece lógico que Daniel Scioli sea candidato."