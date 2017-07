Gallardo le mete presión a la AFA con su lista de convocados para el miércoles

River debe esperar la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA para saber si podrá o no utilizar a los suspendidos Jorge Moreira y Lucas Alario en el choque ante Atlético Tucumán, previsto para este miércoles a las 20.15, por el pendiente de la fecha 22.

En principio, la eliminación de la Selección argentina Sub 20 del Mundial de Corea del Sur haría caducar la aplicación del artículo 225 por lo que ambos jugadores deberían cumplir con su sanción por acumulación de tarjetas amarillas ante el Decano.

Sin embargo, la norma no es clara y puede ser interpretada a favor de River ya que la medida deja de aplicarse cuando los futbolistas convocados a la Selección estén nuevamente a disposición del club que la pidió, lo que, según el Millonario, no se daría en este caso. El plantel de la Sub 20 arribará al país recién el martes por la noche mientras que River viajará a Tucumán ese día a las 19, en vuelo chárter, por lo que ni Montiel ni Palacios podrán ser utilizados por el cuerpo técnico.

Teniendo en cuenta esta particular situación es que el Comité Ejecutivo decidirá este lunes por la tarde cuándo caduca el artículo 225 y si el Muñeco podrá o no utilizar a Alario y Moreira. Por si acaso, y para meter presión, el DT de River los citó: