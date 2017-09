Gallardo quiso halagar a Ponzio y... ¡lo mató con la comparación!

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, comparó al mediocampista Leonardo Ponzio con el actor Tom Hanks en la película "Náufrago", y si bien no lo propuso para la Selección argentina, resaltó su presente futbolístico.

"Ponzio está, digamos que rejuvenecido, de verdad. Me acuerdo cuando llegamos, hace tres años, y era el actor de la película Náufrago, era Tom Hanks: barbudo, despeinado, demacrado de la cara, estaba mal... Y ahora mirá. Eso es el fútbol, cuando un jugador toma confianza", afirmó el DT.

ponzio gallardo1.jpg Ponzio en 2014.



La pregunta en la conferencia de prensa tras el entrenamiento de River llegó luego de algunos rumores que hablan sobre el pedido de los hinchas para que el volante, de 35 años, sea convocado a la Selección argentina de cara al partido ante Perú, en octubre próximo por las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Rusia 2018.

"Naúfrago" fue una película que protagonizó Hanks en el año 2000, y en el cual se cuenta la historia de un trabajador de una empresa de entrega de encomiendas que queda solo en una isla tras caer un avión en el océano y sus vivencias hasta que puede salir de ahí con vida.

naufrago2.jpg El Náufrago, la película.



No obstante, y más allá "de conocerlos mucho y saber lo que pueden dar" sus jugadores, Gallardo evitó meterse en una polémica y dijo que no le corresponde a él decir si el mediocampista debe o no estar en la Selección.

"Tengo algunos pensamientos como argentino y como hincha de la selección que tienen que ver con una simple gestión. Estamos presentando o enfocando en un debate insignificante, que es lo del estadio. Es un tema menor. En este caso la cancha es una cosa mínima que no garantiza ningún resultado. El debate debería resolverse ya y enfocarse en las cosas más importantes", señaló.