Gallardo: "Voy a seguir un año más porque es lo que me dicta el corazón"

Marcelo Gallardo confirmó que seguirá "un año más" como director técnico de River Plate y remarcó que si no se tomaba "unos días para reflexionar" hubiera "cometido un error".



En una conferencia de prensa que brindó este mediodía en el estadio Monumental, el "Muñeco" despejó las especulaciones sobre su futuro en el club y anunció que se queda "para redoblar apuestas".



"Gracias a que tuve días para reflexionar, que me ayudaron a reflexionar, voy a seguir un año más", anunció Gallardo, quien reconoció que el viernes, el día después a la obtención de la Copa Argentina, pudo haber "cometido un error".



"Necesitaba estos días para ver lo que quería. Cometí el error de decir que me iba a tomar unos días para reflexionar pero si no me los tomaba hubiera dicho que no seguía", reveló.



"No podía desprenderme de un vínculo tan fuerte con el hincha, con esta dirigencia y con la institución en la que me siento feliz más allá de los cansancios", expresó.