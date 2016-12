Ganar de visitante, la cuenta pendiente que Boca quiere saldar en Tucumán

Boca Juniors rendirá examen este domingo en Tucumán, donde intentará aprobar la materia que tiene pendiente esta temporada ya que no pudo ganar de visitante, pero la tarea no será fácil porque lo espera Atlético, que pese a su irregularidad siempre es un escollo durísimo de sortear en su estadio Monumental, en el que llegó a estar invicto durante 32 partidos.

El encuentro, que será dirigido por el árbitro Diego Abal, comenzará a las 20, cerrará la cartelera dominguera de la séptima fecha del Campeonato de Primera División y será televisado por Canal Siete Mendoza.



La misión que encara Boca, cortar la sequía de nueve partidos sin triunfos de visitantes (no lo consiguió todavía en la era de Guillermo Barros Schelotto), no será sencilla ya que jugará en una cancha colmada por más de 25.000 hinchas tucumanos que se volcaron masivamente para comprar las entradas y todo indica que las localidades se agotarán debido a la gran demanda.

Las entradas preferenciales "volaron" ayer, horas después de salir a la venta, mientras que miles de hinchas pasaron la noche esperando que se abran las boleterías para adquirir las generales y el remanente de plateas que cuestan $ 1.500.

Por decisión de los dirigentes tucumanos, en las tribunas no habrá hinchas de Boca, y en consecuencia el estadio Monumental se vestirá de celeste y blanco para apoyar a los locales, que siguen esperando la decisión de la Comité de Regularización de la AFA para saber si finalmente se les asignará el cupo extra otorgado por la Conmebol para jugar la Copa Libertadores 2017.

En lo futbolístico, ambos equipos tienen algo en común: la irregularidad de sus rendimientos en el arranque de la competencia, lo que hizo que dejaran muchos puntos en el camino y eso los alejó del puntero Estudiantes (16 unidades).

Boca (11 puntos), que debió jugar tres encuentros sin Carlos Tevez por la expulsión que sufrió en el partido contra Belgrano, se hizo fuerte en La Bombonera, donde sumó el 100 por ciento de los puntos, pero no le fue bien de visitante, ya que el rendimiento del equipo no tuvo el nivel deseado y por eso el técnico Guillermo Barros Schelotto no encontró todavía la formación ideal.

Mañana modificará el esquema táctico que venía utilizando ya que debido a la ausencia por lesión de Darío Benedetto, el Mellizo decidió apostar por un 4-3-3 con el ingreso del colombiano Sebastián Pérez en lugar del delantero, ubicando a Tevez como punta, función que ya cumplió en otros momentos.



"Carlitos va a ser el 9 bien definido porque lo puede hacer ahí perfectamente y con uno más en el medio vamos a tener más juego", adelantó Barros Schelotto, quien elogió al rival de mañana y pronosticó un duro partido.



"Atlético Tucumán viene de derrotar a Independiente, de visitante, lo que no es poco, y el año pasado nos ganaron en la Bombonera", recordó el técnico, quien aseguró que "es un rival de cuidado y más en el interior, donde no es fácil jugar".

Por el lado de Atlético (9 unidades), Juan Manuel Azconzábal no confirmó la formación inicial, pero por lo observado durante la semana repetirá los 11 jugadores que salieron a jugar en Avellaneda, donde derrotaron a Independiente por 2 a 0 en la fecha anterior, interrumpiendo una serie negativa de tres derrotas consecutivas.

El Decano supo hacerse fuerte jugando de local y llegó a estar 32 partidos invictos, entre sus campañas en la B Nacional y Primera División, pero esa racha se cortó contra Estudiantes y dos semanas después también fue derrotado por Huracán, por lo que mañana intentará no sufrir la tercera caída consecutiva en su estadio.

Ahora llega Boca y en el plantel confían en lograr un buen resultado porque desde que el equipo volvió a Primera siempre le fue bien contra los grandes.

"Hemos tenido victorias importantes, así que estamos tranquilos y confiados", sostuvo Fernando Zampedri, quien se quedó con el puesto luego de marcarle un gol a Independiente, pero tiene un ingrato recuerdo del último enfrentamiento ante Boca ya que fue expulsado en La Bombonera, cuando su equipo se impuso por 1 a 0 en febrero pasado.



Probables formaciones

Atlético Tucumán: Josué Ayala; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto y Pablo Cáceres; Leandro Aliendro, Nery Leyes, Guillermo Acosta y Leandro González; Luis Rodríguez y Fernando Zampedri. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Boca Juniors: Guillermo Sara; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Fernando Tobio y Jonathan Silva; Pablo Pérez, Sebastián Pérez y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Ricardo Centurión. Guillermo Barros Schelotto.



Arbitro: Diego Abal.

Estadio: Monumental "José Fierro", de Atlético Tucumán.