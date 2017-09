Germán Garavano - Ministro de Justicia de la Nación 11-09.mp3

-"No tengo información si estuvo gendarmería, se la dan al juez para que la analice desde la Justicia."- Situación de gendarmería: "Están todas las hipótesis abiertas, a los gendarmes se los separó de la investigación, no ponemos las manos en el fuego por nadie, se los está investigando y se les retuvo el celular. Lo que dijo Patricia Bullrich es que no se los va a suspender si no hay elementos."-"Da tristeza que aparezcan testimonios y pistas falsas, hay animo de algún sector de embarrar la cancha."-"Hay un sector vinculado al Gobierno anterior que son los que fogonean este tipo de cosas, quieren buscar similitud con la Dictadura, cosas que no ayudan."