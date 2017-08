Germán Garavano: "RAM es una organización de delincuentes"

Germán Garavano - Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 29-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESSantiago Maldonado: "La justicia debe definir si es una desaparición forzada, hay un precepto de los organismos de derechos humanos que por ciertos puntos la investigación debe llevarse como si fuera una desaparición forzada, ejemplo la no intervención dela Fuerza de seguridad que podría estar involucrada en el hecho, los cuidados de los testigos."- Me sorprende que el Juez no dé una hipótesis: "No nos corresponde a nosotros fijar hipótesis, es una investigación que lo lleva adelante la justicia. La investigación está bajo secreto de sumario. La Secretaria de derechos humanos ha recibido informes de esta cuestión, hay una actividad muy fuerte."-"La fi scal también está trabajando con una procuraduría que tiene que ver con violencia institucional. Se están llevando adelante todos los elementos, la fiscal y el juez habla de la poca colaboración de los Mapuches."- Se habla de un proceder de la dictadura: "Es una pena que los organismos de derechos humanos, que tienen afinidad con la ex presidente, al decir esto se desprestigia, porque es un aprovechamiento político. Es un disparate que digan que nosotros sabemos donde está Santiago Maldonado."AUDIO DE LA NOTA-"Me reuní con los organismos y algunos de los participantes de la reunión grabaron la conversación, luego me pidieron disculpas."-"Recordemos el caso de Julio López, y otro joven que desapareció en el 2003. Es lamentable que pasen estas cosas, no hay que usarlas políticamente."-"La familia de Maldonado estuvo e n contacto con la Secretaria de derechos humanos y otros organismos. Le hemos ofrecido la colaboración a la familia."- El Gobierno quiere ser querellante de la Causa: "La Secretaría de Derechos Humanos está evaluando el tema. Esta contradicción sucede mucho, la secretaría se constituye como querellante."- Ram es una organización legal o ilegal: "No sé si es una organización, sino que es un grupo de personas que usa la violencia. Pasó en Chile, son personas que cometen delitos."- Santiago Maldonado está con vida?: "Yo tengo esperanzas que sí."- Sobre Milagro Sala y la prisión domiciliaria: "Yo creo que asistimos a organismos de derechos humanos en la Región que tienen afinidad política con algunos sectores y se olvidan de otros. Esto pasa en el caso de Milagro Sala. El Estado de Jujuy lo ha re spetado."- "Donde no hay peligro se hacen más prisiones domiciliarias, ya que las cárceles tienen problemas en todos lados."- Grabación de Martinez Rojas en TN: "Siguen saliendo a la luz hechos de corrupción escandalosos, por suerte se fijo el juicio de la tragedia de Once, Ciccone."