Gladys Gonzalez: "El Cambio les va a llegar a todos, el año pasado fue muy duro"

Gladys Gonzalez - precandidata a senadora por Cambiemos

"Últimas horas de campaña, pero después seguimos hasta octubre. Hoy cerramos la campaña en Vicente López con María Eugenia Vidal y trabajando mucho como gobernamos, cerca de la gente."

-"No siento que estemos perdiendo, en la calle uno recibe mucho apoyo, no quieren volver atrás. Se ve un porcentaje de indecisos alto, seguramente esa gente nos votó en octubre pero a muchos les cuesta verlo y vivirlo por las tarifas y la inflación. Nosotros vemos la realidad, les decimos que el esfuerzo vale la pena."

-"Nosotros cometimos errores, pero los solucionamos. 18 meses para salir de 12 años de Gobierno es difícil. La gente quería el cambio más rápido, pero lo que hicimos el a&nt ilde;o pasado fue ordenar la economía. Le tocó tomar decisiones difíciles a Mauricio Macri. Nosotros planteamos un crecimiento sostenido."

-"El Cambio les va a llegar a todos, el año pasado fue muy duro y este año la obra pública, el sector automotriz, la construcción, se pueden sacar créditos, también cuando vez el crecimiento del Campo. La economía no cambia de un dia para el otro, hay que dar confianza para que vuelva la inversión. El tema es que si ves a Moreno, el inversor espera."

-"El cambio en el interior se genera más rápido, la gente ve que María Eugenia Vidal está haciendo obras para evitar inundaciones."

-"Los machos del conurbano son los que gobernaron la provincia durante años, los que manipulan la pobreza estructural, los que no dan la cara. Son los que dejaron la provincia quebrada."