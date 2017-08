Gonzalo Mayo: "Nos llama la atención el procedimiento y que el Juez y la Jueza lo hayan aprobado"

AUDIO DE LA NOTA



"Estamos al tanto por los medios, no estamos notificados, nos llama la atención el procedimiento y que el Juez y la Jueza lo hayan aprobado. ¿Les aprueban la la petición? (Fantino le dice que sí) Tengo entendido que no, pero si vos tenés la resolución en mano debe ser (Fantino lee el fallo) Los acreedores de Colón tiene la posibilidad de cuestionarlo, no sé cual es el sustento de la resolución, me cuesta pensar que la Jueza sobre la base de un contrato que no existe se adelante y autorice a Colón a devolver una plata que no resolvió. El tema de River no es discutir la cláusula de rescisión sino la forma, no se puede ejercer en cualquier momento de acuerdo a la reglamentación de FIFA, una cosa es fuera de competencia, otra cosa es rescindir en medio de la competencia (...) FIFA dice que si vos llegás a un acuerdo podés transferir el jugador estando abierta la competencia, pero no en forma unilateral, nosotros cuestionamos el modo en que se están haciendo las cosas, con una revisación médica sin aviso y demás (...) Nosotros vamos a tratar de defender nuestro derechos, nuestra postura es negarnos a aceptar ésto, está fundado en un argumento que existe."