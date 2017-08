Graciela Fernandez Meijide: "Que Perez Esquivel o las madres digan que esto es una dictadura es mala intención "

Graciela Fernandez Meijide - ex ministra de Desarrollo Social 28-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Me da mucha pena lo de Santiago Maldonado, primero por lo que puede estar pasando este chico, la familia. Aunque no se comparan las épocas, se puede comparar el sentimiento. Hoy el juez investiga, la policía, el Ministerio de Seguridad está buscando."AUDIO DE LA NOTALuis Novaresio, conductor: "No reaccionó tarde el Ministerio de Seguridad, cuando ocurre el atentado en el Ministerio de Seguridad bonaerense, la Gobernadora María Eugenia Vidal pasa a retiro al Jefe de la policía, cambia la cúpula y en la Nación no pasa nada."Graciela Fernandez Meijide, ex ministra de Desarrollo Social: "Tengo la impresión que en el caso de la policía dijo que todo estaba en orden y aflojó el control, por eso actu&oa cute; la Gobernadora y el Ministro."- Si fuera Presidente sostendría a Patricia Bullrich: "Sí, sé que se está moviendo como corresponde, hay un juez trabajando, se apartó a la gendarmería."-"No sé qué pasó con Santiago Maldonado, puede ser un exceso personal de gendarmería, quizás lo lastimaron. Cuando se habla que esto es obra del Gobierno de Mauricio Macri yo disiento, porque cuando fue Kosteki y Santillán nadie dijo es obra del Gobierno de Duhalde, lo mismo cuando fue Mariano Ferreyra, o con Julio López."-"Desaparición forzada era un Gobierno que daba orden de persecución política e impedían que actuaran los jueces, la seguridad."-"Que jóvenes digan que es una dictadura bueno, pero personas como Adolfo Pérez Esquivel o Estela De Carlotto que lo vivieron e s una mal intención, exceso de edad."-"Esta noche pasan la entrevista que le hice a Ricardo Darín, en Canal 7. Es una persona que charla con otra. Tengo 86 años."