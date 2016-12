Guardiola encendió la polémica: "Agüero está al mismo nivel que Messi"

"En el área, Agüero está al mismo nivel que Messi", sorprendió el técnico en rueda de prensa. Además, ratificó la preponderancia del ex Atlético de Madrid en el equipo: "Lo necesitamos. Sin él no podemos conseguir nuestro objetivo. Es imposible. No se trata sobre cuánto marque porque estamos contentos con ello. Hablo de que tiene que notar lo importante que es para nosotros. Cuando él está feliz, el equipo está feliz. Para convencerlo tiene que creerse lo bueno que es y cuánto lo necesitamos. Tiene que intentarlo, porque cuando él está bien todo puede pasar en nuestro equipo", lo halagó el DT.

