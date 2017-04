Guillermo: "Me voy porque me están insultando, no se puede vivir así"

Guillermo Barros Schelotto estaba contestando las preguntas de la prensa tras el empate de Boca ante Atlético Rafaela, cuando tuvo que tomar una drástica decisión.

El Mellizo dejó de declarar debido a los insultos: "Me voy porque me están insultando, no se puede vivir así" fueron las palabras del entrenador xeneize.

El DT de Boca cortó con las respuestas, molesto por los gritos de algunos hinchas de Rafaela.





