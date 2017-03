Guillermo probó los once para el choque ante Banfield con una baja importante

El defensor Gino Peruzzi no formó parte de la práctica de fútbol del plantel de Boca y se fue a hacer estudios médicos por una sobrecarga muscular, al tiempo que el técnico Guillermo Barros Schelotto paró un posible equipo para enfrentar a Banfield el sábado, si se reanuda el campeonato.



Peruzzi sufrió un golpe en el entrenamiento del martes, sigue con molestias mulsculares y no trabajó con el equipo, mientras que Pablo Pérez, ya recuperado de un esguince en el tobillo derecho, trotó por un costado de la cancha y no realizó fútbol.



Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Wilmar Barrios, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión fue el equipo titular, que enfrentó al suplente en el ensayo futbolístico. Luego ingresaron Jonathan Silva y Nazareno Solís.



Boca se entrenó en Casa Amarilla, a puertas cerradas para la prensa.



Si se juega la fecha el próximo fin de semana, Boca -líder del torneo con 31 puntos-, enfrentaría a Banfield de visitante (con público visitante permitido) el sábado próximo desde las 19.10 por el torneo oficial "Copa Bicentenario de la Independencia", con el arbitraje de Darío Herrera.