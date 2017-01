Guillermo se refirió a la posible llegada de Chiquito Romero a Boca

El entrenador Guillermo Barros Schelotto señaló este viernes que el equipo de Boca tendrá "el desafío de jugar" sin la presencia de Carlos Tevez y poder "mantener el nivel" además de la primera posición en la tabla.



"El equipo va atener el desafío de jugar sin Carlos, mantener el nivel y también el primer lugar", reveló el técnico, quien agregó: "no hay un jugador de las características de Carlos en inferiores sino todos estaríamos hablando del próximo Tevez. Es difícil reemplazar a un jugador como él".



En su primera conferencia de prensa del año, Barros Schelotto opinó acerca de la posible llegada del arquero Sergio Romero: "Hablé con él y quedamos en hablar la próxima semana. Es un tema personal de él querer volver o no".



Al ser consultado acerca de cuando él pasó de Gimnasia y Esgrima La Plata a la entidad de La Ribera, manifestó: "Cuando esta la posibilidad de venir a Boca, no lo dudás".



En tanto, al opinar de Walter Montoya, mediocampista que se disputan Boca y River, dijo: "Es un jugador que se ha destacado muchísimo, un volante derecho como los de antes con llegada y gol. Es jugador importante en el fútbol argentino, veremos que pasa con la negociación".



Tras revelar que el club auriazul no va a "sumar jugadores por sumar" Barros Schelotto habló de su equipo: "Estamos bien, hemos entrenado muy bien estos días en Ezeiza sobre todo en la parte física nos pusimos bien y esperamos llegar diez puntos al inicio del torneo".



"Tenemos una forma bien definida de juego, que es atacar. Eso nunca lo vamos a dejar de hacer. El instinto nuestro va a ser recuperar y atacar. Nunca vamos a dejar de atacar", señaló en cuanto a su idea de juego. Más tarde manifestó: "Me cambió que el torneo se corte porque veníamos muy bien. Esperemos llegar al inicio en las mismas condiciones".