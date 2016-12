Guillermo y los polémicos chats hot de los jugadores de Boca

En la conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto se separó de las polémicas que rodean el entorno de Boca por estos días.





En primer término habló sobre la programación del encuentro de cuartos de final de la Copa Argentina contra Rosario Central, en medio del recuerdo fresco por lo que ocurrió en la final pasada y el arbitraje de Diego Ceballos.





"Últimamente se habló mucho que hicimos cosas que no hicimos. Para mí es un partido muy importante para que Boca llegue a semifinal, pero el lugar, el día y el árbitro que lo elija la AFA o la empresa organizadora, que elijan lo que ellos quieran teniendo en cuenta lo que pasó", dijo.





Aunque enseguida aclaró: "Lo que sí reclamo es que tengamos los mismos días de descanso nosotros con respecto a Central y Central respecto con nosotros. Porque este fin de semana hay un equipo que juega el sábado, otro el domingo y se enfrentan el miércoles".





Por último, también se abrió respecto a la actitud de algunos de los jugadores del plantel extrafutbolística, apareciendo en los portales de espectáculos.





"Los jugadores son todos mayores de edad, a la conducta y el profesionalismo lo tienen que tener las 24 horas, no puedo ser responsable en la vida privada, puedo aconsejarlos pero nada más. No me cabe ninguna responsabilidad a mí fuera de los límites del club", finalizó.