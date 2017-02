Habló la joven golpeada por el anestesista: "Si no estaban los vecinos, me terminaba matando"

Belén Torres, la joven de 20 años que sufrió graves heridas al ser atacada por el anestesista Gerardo Billiris, aseguró que el hombre "tenía intenciones" de matarla.

"Los dos estábamos igual de drogados, pero él tenía intenciones de matarme. Si no hubiera escapado del departamento estaría muerta", aseguró la joven, que admitió que junto al profesional de 41 años se drogó durante varias horas antes de que se produzca el violento episodio en un departamento del barrio porteño de Palermo.

"El problema es que él pasó de lo laboral a pegarme como me pegó. Estábamos trabajando normal hasta que {el se droga y después me empezó a pegar como me pegó", manifestó en diálogo con Buenos Días América.

"Yo pienso que si no estaban los vecinos, me terminaba matando", señaló. Además, negó que el m{edico haya tenido convulsiones, como aseguró su defensa.

Desde la clínica que se encuentra internada, con marcas visibles del feroz castigo que recibió en todo el cuerpo y dificultades en el habla, sostuvo, en declaraciones al programa de Antonio Laje.

El incidente ocurrió este martes por la mañana en el sexto piso de un edificio situado en Beruti al 4.500.

Billiris, que se encuentra detenido en torno al caso, declaró que no tuvo intenciones de golpear a la joven y que se trató de movimientos "involuntarios" como consecuencia de haber ingerido "crack" por varias horas.