Hay grupos que fueron la marcha de la CGT a "presionar para ver si el Gobierno se desbarranca", dijo Daer

Héctor Daer, uno de los miembros del triunvirato que dirige a la CGT y diputado del Frente Renovador, opinó que en la movilización de la central obrera del martes pasado hubo grupos que "sólo pretendían presionar para ver si el Gobierno se desbarranca".



En una entrevista publicada hoy por el diario Clarín, el líder del sindicato de la Sanidad dijo no compartir el rumbo del Gobierno y criticó a la gestión de Mauricio Macri, pero también pidió autocrítica por parte del peronismo porque "los mismos que dicen 'hay que voltear este gobierno' alguna responsabilidad tuvieron en que Macri sea presidente".



Señaló que los grupos que presionan para debilitar al gobierno son "los que andan con el cantito de 'Macri basura, vos sos la dictadura', por ejemplo: los mismos sectores que quisieron enturbiar el acto de la CGT".

"Nosotros fuimos a plantear el incumplimientos del Gobierno en temas que se habían acordado. Y esos grupos no pretendían nada. Sólo pretendían presionar para ver si el Gobierno se desbarranca", sostuvo Daer en relación a los disturbios desatados en el cierrel de la movilización del martes.



"Tenemos miradas y estrategias diferentes con ellos", remarcó el sindicalista, quien sostuvo que la CGT es hoy más fuerte el peronismo, al que le pidió "un debate y una autocrítica".



"La única institución que tiene capacidad de movilizar semejante cantidad de trabajadores es la CGT, no cabe duda", subrayó.



"Las organizaciones sindicales sabían a qué iban, así como también hubo sectores que fueron a hacerse notar y no tienen una estrategia común a la de los trabajadores", apuntó al identificar a grupos cercanos al palco con banderas del municipio de Berazategui como partícipes de los disturbios.



También consideró que el Gobierno "no reaccionó bien" a la marcha de la semana pasada y señaló que el planteo de la central obrera es que "se cumplan los acuerdos" que "son dos: el bono de $ 2.000 de fin de año, que sólo se pagó en algunos lados, y retrotraer los despidos".



"Mire que hablamos de más de 7 mil despidos sólo en enero. La sensación que tenemos es que se abrió la puerta para el que quisiera despedir, despidiera", indicó.



Daer consideró que la del martes fue la movilización más importante "en los últimos 20 años" y admitió que los gremios a veces fueron "muy funcionales a la voluntad política" del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.



La relación del sindicalismo con el gobierno de Kirchner consistía en "ir, escuchar, él nos hablaba de a uno y nunca colectivizaba ni demandas ni resultados: eso sí fue un error", opinó.



Acerca de las negociaciones paritarias de este año, Daer señaló que el nivel del ajuste salarial "depende del sector", porque "las rentabilidades son diferentes", pero destacó que "si hablamos sólo de una recuperación salarial, podría andar entre el 22% y el 25%".



"Apoyamos paritarias razonables para los trabajadores y para la economía del país, en todos los casos, no sólo para los maestros. Somos respetuosos de las demandas del sindicalismo docente. Lo cierto es que hay provincias que no pueden pagar a sus maestros", puntualizó.