La diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) afirmó que se debe "ser severo en la persecución del delito, pero no hacer foco en poblaciones minoritarias", luego de que el Gobierno anunciara su intención de cambiar la normativa migratoria para poder expulsar del país a los extranjeros que cometieron delitos graves, un proceso que hoy demora años por cuestiones burocráticas.



"Hay que desideologizar el delito. Insisto en que hay que ser severo en la persecución del delito, pero no hacer foco en poblaciones minoritarias", señaló anoche la legisladora en TN.



Asimismo, consideró que "es racional que no entren extranjeros que delinquen, pero para eso ya hay ley".



Para Stolbizer, la medida tiene que ver con que "hay oportunismo" porque "esto se debate después del crimen de un chico de 15 años a manos de otro de 15 años de nacionalidad extranjera", en referencia al caso Brian, el chico que fue baleado por motochorros en Flores.



La diputada evaluó además que "la ciudadanía exige respuestas por la inseguridad y deben ser eficaces" para lo cual "hay que reformar la policía, la justicia y el Servicio Penitenciario".



"Otro tema grave es la corrupción con el acceso a drogas y armas, pero no resolvemos la inseguridad sin resolver corrupción y el narcotráfico", aseguró.



Ayer, el subdirector Nacional de Migraciones, Julián Curi, había explicado a Télam que según la normativa actual, Migraciones tiene la obligación de retirar la residencia y expulsar a los extranjeros condenados por delitos con penas mayores a 5 años de prisión, pero que en la práctica se hace "imposible" debido a la complejidad de los procesos.