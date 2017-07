Hebe de Bonafini arremetió contra Macri y la Justicia: "Me chupa un huevo, que nos embarguen todo"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, arremetió contra el presidente Mauricio Macri y la Justicia, luego de que se decidiera intervenir la Universidad de Fundación que ella encabeza.



"Me chupa un huevo, que nos embarguen todo", lanzó Bonafini mientras se quejaba por la decisión del Gobierno de encarar una reforma integral de la casa de estudios, envuelta en irregularidades.



Luego de ausentarse el jueves pasado en la habitual ronda de las Madres por un cuadro asmático, Hebe regresó en esta jornada con críticas a Macri y los jueces.



"Creyeron que yo era una exagerada, que me llevo todo por delante, pero ellos vienen por todo, no solo por las Madres. Cuanto más lejos estemos de ellos, más cerca estamos de la universidad popular. Cuanto más lejos estemos de Macri, más cerca estamos de nuestros derechos", señaló.



Asimismo, pidió a sus seguidores "no negociar" con las autoridades y agregó que "no hay que hablar con ellos".



"Si nos llaman, digamos 'no, no queremos hablar con ustedes'. Queremos que nos den lo que nos dijeron que nos iban a dar, lo que nos prometieron", precisó.



Respecto al embargo sobre la Universidad Bonafini precisó que los jueces "están del lado de los chorros, de los ladrones" y enseguida añadió: "Porque ellos también cobran por cumplir ese papel, de hacer que las Madres paguemos una deuda que no es nuestra".



"Pero la plata no es lo que más nos importa. Me chupa un h..., que nos embarguen todo, no nos van a poder embargar la lealtad, la solidaridad, las ganas ni la fuerza que tenemos de que esta patria sea digna y soberana", concluyó.