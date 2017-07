Hernán Lacunza: Acuerdo docentes: "El incremento es 21.5 por ciento más gatillo"

Hernán Lacunza - Ministro de Economía Bonaerense 05-07.mp3

El Ministro de Economía Bonaerense, Hernán Lacunza, habló con Luis Novaresio por el acuerdo que se llevó a cabo con los docentesREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESAyer los docentes aceptaron el acuerdo tras 5 meses de debate, hubo consenso. Me parece que lo importante es como se consiguió que fue siempre apostando al dialogo, con los chicos en las aulas y sentando bases para una relación civilizada, se instalaron los temas más profundos de debate."-"Aspiramos que los chicos y sus familias no sean más rehenes entre el Gobierno y los gremios."AUDIO DE LA NOTA-"El incremento es 21.5 por ciento más gatillo, pasa de 10 mil a 12 mil y pico, un retroactivo del 2.5 por ciento de lo perdido el año pasado. El acuerdo fue similar al resto de las paritarias de la provincia de Buenos Aires."-"El maestro inicial, que es un porción menor, termina ganando 12150 pesos."- No se pudo ofrecer esto de movida?: "Esto es lo que ofrecíamos en enero, 18 por ciento más gatillo. El destino fue el mismo."-"No me preocupa el dólar a 18 pesos, hace 30 días decían que el dólar estaba atrasado, el Banco Central le saca tensión al dólar. Las oscilaciones son normales. Es natural que el tipo de cambio se mueva."-"Federico Sturzenegger está haciendo un buen trabajo, yo no voy a decir cuánto estará el dolar.