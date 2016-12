Highton de Nolasco: "No hay excusa para ninguna violencia"

La vicepresidenta de la Corte Suprema de la Nación, Elena Highton de Nolasco, sostuvo que "no hay excusa para violencia doméstica, ni para ninguna violencia", en un video subido a la web a horas del primer paro y movilización de mujeres que tendrá lugar este miércoles en todo el país en reclamo contra los femicidios.

"Quiero exhortar a los jueces a que piensen con perspectiva de género", le pidió a los magistrados que tienen causas que involucran violencia hacia la mujer en un video subido a la web por de Centro de Información Judicial.

La única mujer integrante del máximo tribunal judicial sostuvo que "no hay excusa para violencia doméstica, ni para ninguna violencia".

Recalcó que "no puede haber más femicidios" y recordó que sólo contando octubre "hubo 19 femicidios en 17 días, más de uno por día".

"Que consideren los casos, que no piensen que es una nimiedad el hecho de pelearse en la casa como algo que debe ocurrir y que es normal. Esto no es así y no se puede aceptar", agregó.

En ese sentido, apuntó a que se trata de un problema cultural ya que "la cultura sigue siendo machista".

La marcha y el paro nacional de mujeres convocado por diversas organizaciones sociales ocurre tras el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, que conmocionó no sólo a la ciudad costera sino a todo el país.

"Se está marchando contra la violencia, contra los femicidios", apuntó Highton de Nolasco, reivindicando la convocatoria de este miércoles.

Por otro lado, se refirió a la actitud de la Corte Suprema con respecto a la violencia de género y los femicidios al señalar que "la Corte hace muchos esfuerzos con la oficia de violencia doméstica donde se atienden más de 1000 casos por mes de violencia, casos atendidos, considerados y mandados a los tribunales civiles, penales, mas también la oficina de la mujer donde se trabaja mucho en capacitar en perspectiva de género".

Si bien la oficina atiende tanto a hombres como a mujeres, el 80% de los llamados y las denuncias son realizadas por ellas y "está claro que la violencia es de género".

"No hay excusa para la violencia", finalizó.