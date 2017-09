Horacio Salaverri es el nuevo presidente de CARBAP 12-09.mp3

"Que no haya lluvias ayuda y algunas zonas tendrán un importante drenaje. Hay 10 millones de hectáreas afectadas, pero tres millones debajo del agua. La inexistencia de caminos agrava la situación, hace años que en la provincia de Buenos Aires no hay mantenimiento. Hay tamberos que ordeñan la leche pero no la pueden sacar del campo."-"Quizás con obras de drenaje permitiría que no haya permanencia de agua para que no se pudra la pastura. La Obra del Río Salado se demoró mucho."-"La tecnología ha avanzado mucho, entonces no diría que nunca más se usará la tierra, pero llevará tres años. La provincia de Buenos Aires produce el 55 por ciento de trigo del país, y hubo una fal ta de sembrado de 150 mil hectáreas."