Horacio Salaverri: Pronostico "En la provincia de Buenos Aires y en La Pampa habrá 10 millones de hectáreas afectadas"

Horacio Salaverri - Integrante de Carbap 30-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Se hablan de 6 millones de hectáreas anegadas en todo el país, en la provincia de Buenos Aires y en La Pampa habrá 10 millones de hectáreas. Las cifras son tremendas y la cantidad de agua que hay es tremenda, hablo del área de Carbap."AUDIO DE LA NOTA-"Si bien aún no es catástrofe tiene una característica complejas, nosotros en un informe decimos que la afectación ganadera y de tambos es del 65 por ciento."-"La parte agrícola aún no tiene una afectación grande porque se podrá trabajar en la cosecha gruesa en los próximos meses. Es dificil hablar de una perdida económica, quizás las repercusiones son el año que viene en ganadería."-"La asistencia e n cuanto las declaraciones de emergencia se da, pero cuando pasa esto hay problemas en el sistema bancario, ya que la emergencia te da algunos permisos, pero en el tema bancario no te dan créditos. Hay que entrar en un sistema de seguros."