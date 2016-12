¿Hubo negligencia? Jugó lesionado y ahora está descartado

El delantero Gustavo Bou sufrió una lesión muscular y quedó descartado para enfrentar a Huracán este sábado, por la décima fecha del torneo de Primera División. Según lo informado por Racing en su cuenta oficial de Twitter, el entrerriano realizó tareas de kinesiología en el entrenamiento de este lunes.





El viernes pasado, Bou se hizo estudios que arrojaron como resultado una distensión de grado uno en el aductor medio de la pierna derecha. Pese a ésto, el delantero quiso jugar igual un rato en la despedida de Milito, con la precaución de no picar ni exigirse.





"La recomendación del cuerpo médico era que ni entre a la cancha. Él sabía que yo era loco y podía picar, pero le dije que confíe en mí, que iba a jugar sólo diez o quince minutos, sin exigirme", afirmó Bou en rueda de prensa.





El delantero dijo que no se resintió durante el homenaje a Milito y remarcó "no estar arrepentido de haber jugado porque no sufrí ninguna lesión en el partido".





"No piqué ni me exigí. No toqué la pelota y estuve tranquilo. Desde el viernes estaba todo hablado con los médicos, que no iba a jugar ante Huracán y le apuntaríamos al clásico", expresó.





Bou jugó algunos minutos en el segundo tiempo del partido despedida de Milito, que se realizó el pasado sábado en el "Cilindro" de Avellaneda ante más de 35.000 espectadores. Racing enfrentará al Globo el sábado a las 20 en el "Cilindro" y será preservado debido a que en la jornada siguiente el equipo visitará a Independiente, el domingo 27.





Si bien es prematuro garantizar su presencia ante el rival de toda la vida, Bou estaría en condiciones de jugar si no sufre ningún inconveniente en su recuperación. Además, Nicolás Sánchez ni siquiera fue a la práctica que se realizó en una de las canchas auxiliares del estadio porque sufrió un cuadro febril producto de una faringitis.





En la práctica, el entrenador Ricardo Zielinski dividió al grupo en dos y realizaron rondas de presión a uno y dos toques con definición en arcos chicos. Mientras, los arqueros del plantel trabajaron junto al entrenador de goleros Fernando Gayoso.