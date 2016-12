Imputaron a Oyarbide por falso testimonio por negar que conocía a Angelici

El fiscal federal Franco Picardi imputó al exjuez federal Norberto Oyarbide por falso testimonio, luego que éste -en el marco de un expediente judicial- negara conocer al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, a pesar de que el dirigente fue fotografiado en un evento organizado por el exmagistrado.



Fuentes judiciales informaron a NA que Picardi hizo lugar a la denuncia de su colega Federico Delgado quien investiga a Angelici por supuesto tráfico de influencias en los tribunales a favor del macrismo, y denunció a Oyarbide luego que éste negara todo tipo de vínculo con aquel.



Como medida de prueba, Picardi pidió se lo cite a declarar como testigo a personal del restaurante "Esquina Carlos Gardel" en el que Oyarbide festejó sus 20 años como magistrado, a cuyo evento asistió Angelici junto a otras personas.



Al declarar ante el juez Sebastián Casanello, fue Oyarbide quien negó sus vínculos con el presidente de Boca: "quiero aclarar que además de no conocerlo al señor Daniel Angelici, no me he comunicado con él bajo ninguna forma, ni telefónica ni por intermedio de otras personas, ni por mails que no tengo, teléfono celular tampoco tengo", según declaró.



El fiscal que investiga a Angelici lo terminó denunciando por falso testimonio al exjuez pues consideró que "no dijo la verdad". "La celebración fue en el restaruarnte Esquina Cardel y se celebraba el 20 aniversario de Oyarbide en la Justicia. El evento fue mantenido en estricta reserva", remarcó Delgado al denunciarlo.



En ese sentido, tuvo en cuenta una fotografía de Angelici asistiendo al evento organizado por Oyarbide y la declaración de un periodista que estuvo en el lugar y dijo ver "ingresar junto a los invitados al presidente del club Boca Juniors, Daniel Angelici".



Delgado también lo había denunciado por falso testimonio a Oyarbide al asegurar éste que no utilizaba celular y aportó para contradecirlo una fotografía del exjuez hablando por un teléfono móvil. Picardi ante el juez federal Luis Rodríguez también pidió como medida de prueba que se consulte la otra causa en la que se investiga a Oyarbide por falso testimonio al negar el uso de teléfono celular, ante la sospecha de cruces telefónicos con Angelici.