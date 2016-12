Inhumaron los restos del exjuez de la Corte Suprema Carlos Fayt

Los restos del exjuez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt fueron inhumados este miércoles en el Cementerio porteño de la Recoleta, donde fue despedido por familiares, allegados, referentes del Poder Judicial y dirigentes de distintos sectores políticos.





Fayt murió este martes por la noche, a los 98 años, luego de haber sido internado por una descompensación.





De la ceremonia desarrollada en el Cementerio de la Recoleta participaron el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; la jueza del máximo tribunal Elena Highton de Nolasco; la diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió ; el abogado de Fayt, Jorge Rizzo; y el diputado socialista Hermes Binner, entre otros.





Graciela Fayt, hija del exmagistrado de la Corte, aseguró que su padre "se merecía una partida como la tuvo, muy en paz y amorosamente".





"Mi padre fue un luchador, y en algunos momentos él me decía: ´Si algunas personas supieran que me nutre el desafío, la pelea, no me molestarían; me están dando más energía, en lugar de lograr que me retire, están logrando que me quede´", señaló la hija del exjuez, al referirse a los intentos del kirchnerismo para apartarlo de su cargo.





Al respecto, continuó: "Mi padre fue un modelo que no debe ser excepcional, al contrario, debiera ser la normalidad, lo que encarnó y demostró, honestidad, coherencia, sabiduría, demostró ser imprescindible, deja un legado: el símbolo de que no deben ser únicos estos hombres, no deben ser excepcionales para que el

pueblo pueda vivir en libertad y alegría".





Por la muerte del exmagistrado expresaron su pesar, entre otros, el presidente Mauricio Macri, juristas, políticos y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en tanto que la Corte Suprema de Justicia lo homenajeó con un video publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).





Las imágenes muestran parte de la extensa trayectoria judicial de Fayt, a través de fotografías, las tapas de los más de 30 libros que publicó y de distintos reconocimientos que recibió a lo largo de su carrera.





"La Corte Suprema es el valuarte y el defensor permanente de la libertad de los argentinos", asegura Fayt en el video, que finaliza con la imagen del exjuez junto al fallecido mandatario nacional Raúl Alfonsín, cuando juró para integrar la Corte, en 1983.





El exmagistrado nació el 1 de febrero de 1918 en Salta, fue abogado, escritor y profesor, e integró el máximo tribunal del país desde el retorno de la democracia hasta el 11 de diciembre de 2015, un día después de la salida del gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner





Su decisión de abandonar el cargo en ese momento la había tomado luego de un duro enfrentamiento con el gobierno kirchnerista, que argumentaba que Fayt debía dejar el puesto debido a su avanzada edad, situación que le había quitado idoneidad.





El exmagistrado había quedado exento de la modificación constitucional de 1994 que estableció que los jueces de la Corte al cumplir los 75 años deben dejar el cargo o contar con acuerdo del Senado, ya que al producirse ese cambio él ya estaba en el cuerpo y esa situación le fue reconocida por la Justicia.