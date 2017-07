Diego Storto, abogado de la familia Menem, estuvo presente este jueves en "Infama", donde confirmó que intentaron profanar la tumba de Carlos Jr, a días de la exhumación del cadáver.





"Estamos conmocionados", afirmó el letrado en el programa conducido por Pía Shaw y Denise Dumas, que además recordó el incidente que padeció esta semana Zulemita Menem, cuando le robaron el auto.





"Esto no es al voleo. Si el custodio no reaccionaba, no sé que hubiera pasado el otro día con Zulema y Zulemita", expresó.





Carlos Saúl Facundo Menem nació en 1968 y fue hijo de Carlos Saúl (presidente en el país entre 1989 y 1999) y Zulema.

Fue piloto El 15 de marzo de 1995 lo sorprendió la muerte, piloteando un helicóptero Bell 206 Jet Ranger en compañía de otro famoso piloto argentino, Silvio Oltra.





Desde entonces, las teorías sobre el supuesto accidente nunca quedaron claras y su familia, sobre todo su madre y su hermana Zulemita, lleva años gritando que fue un atentado.