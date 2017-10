Jorge Célico - Técnico de Ecuador 09-10.mp3

"La altura ayuda a los equipos que juegan bien al fútbol. Argentina ha tenido problemas en lo colectivo, pero ha mejorado. Yo creo que Argentina tuvo altibajos por los cambios, pero al tener un entrenador fijo le irá mejor."-"Yo hace 14 años que vivo acá, soy un ecuatoriano más, hice una carrera desde abajo."-"Yo soy argentino hasta la médula, acá diferencio las cosas por ser profesional. Hoy defiendo el equipo de Ecuador. La incomodidad existe, pero soy fiel a mi profesión y lo que me dio este país."-"No me quedó pica por el descenso que me ganó Sampaoli."