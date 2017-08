Jorge Macri: "No siento que el kirchnerismo sea una alternativa de futuro"

Jorge Macri - Intendente de Vicente López 15-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Yo nunca subestimo a los demás dirigentes, uno aprende de lo que otros espacios te pueden marcar para corregir. Yo en Vicente López aprendo de las voces criticas que son bien intencionadas. No siento que el kirchnerismo sea una alternativa de futuro, como no lo es Sergio Massa, aunque no creo que vaya a desaparecer. No siento que la gente quiera volver atrás."AUDIO DE LA NOTA-"Hicimos grandes elecciones en Avellaneda, San Martín, Lomas de Zamora, Moreno, municipios donde no somos gobierno, yo creo que vamos a crecer de cara a la elección de octubre. Seguiremos dialogando con la gente. Hay mucha gente que no quiere volver al kirchnerismo."Luis Majul, conductor: "Cambiemos estaba ganando en todo el país, entonces Mauricio Macri, Elisa Carrió y María Eugenia Vidal, Y usted y festejaron, dejando una foto diferente:"Jorge Macri, Intendente de Vicente López: "Puede ser una mirada, yo no estaba en el búnker, lo que hicimos fue agradecer una elección muy buena en el país y en la provincia de Buenos Aires. No siento que haya habido una especulación, hubo ganas de agradecer."-"Lo que quedó marcado es que Cambiemos creció, estamos muy bien posesionados y damos una competencia interesante en Florencio Varela, Moreno, Hurlingham, Avellaneda, Lomas de Zamora. Todo eso vale la pen a ser festejado. La elección definitiva es en octubre, yo espero que mucha gente que no nos votó nos vote."