Juan Carlos Schmid: "Hay mar de fondo con este gobierno, el año pasado la CGT éramos ángeles, ahora somos comunistas"

Repasá las frases mas importantesHay mar del fondo con el Gobierno. Nosotros lo que hicimos, más allá de las interpretaciones que leí, es una agenda social, que no se resuelve sólo con el voto, sino con la resolución de los problemas."-"El Gobierno se manifiesta muy contento con la reparación histórica pero es insuficiente, la mínima de los jubilados requiere un aumento urgente."AUDIO DE LA NOTA- El Gobierno le diría no entienden que ganaron las elecciones?: "Ahora desde la perspectiva de la sociedad es insuficiente. La mejora en la democracia se ejercita todos los días."-"Los que están en la Casa Rosada son inquilinos, debería haber más sensibilidad porque siempre las victorias no son buenas conseje ras."- Por qué no estuvo Héctor Daer: "Es cierto que no subió, estuvo con su columna, es cierto que hay diferencias, pero no hubo una no participación."-"Lo peor que puede hacer el sindicalismo es dividirse."- Está definido un paro?: Hay que trabajar el paro, la protesta, los plenarios, un plan que contemple la situación. El resultado electoral tiene muchas miradas, el que ganó es el elegido."-"Para definir la movilización hubo que caminar mucho, para poder hacer un paro hay que hablar mucho, lo decidirá el Comité central confederal."- Despido de Ezequiel Sabor: "No me consta que haya favorecido la movilización. Ningún funcionario quería la movilización. El dialogo favorece a todos. Si hay voluntad de dialogo le pediremos una audiencia a Mauricio Macri. El año pasado pa recía que había una mesa de dialogo que después se frustró por el sector empresario."-"El Gobierno en aquel momento publicó una nota brindando con nosotros que tuvo un costo social y ahora somos comunistas."