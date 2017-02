Jubilaciones: "No nos pueden correr por un error de $ 20", aseguraron desde el Gobierno Nacional

El secretario de coordinación interministerial, Mario Quintana, dijo que la oposición no puede "correr" al Gobierno por "corregir un error matemático de 20 pesos de impacto" en la jubilación mínima.



El funcionario aclaró que el Gobierno no modificó la ley por decreto ni con una resolución oficial sino que sólo corrigió un error matemático en la forma en que se calculan los aumentos en las jubilaciones.



"Hay una fórmula establecida por ley que ajusta semestralmente la jubilaciones. Cuando se revisa como se está aplicando, identificamos un error matemático que básicamente consiste en que para pasar de un ajuste anual a uno semestral se divide por dos en vez de calcularlo de manera compuesta", explicó.



Y agregó: "Entonces dijimos... ¿lo corregimos o no lo corregimos? Revisamos el impacto que eso tiene: aproximadamente 20 pesos por mes en la jubilación mínima. Y lo que corresponde es cumplir la ley. Y si no hay consenso, habrá que modificar la ley".