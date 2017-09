Jugaba con el revólver de su abuelo y mató por accidente a su amigo de 11 años

Un chico de 11 años mató a un amigo de la misma edad de un tiro en el hombro cuando le disparó accidentalmente con el revólver de su abuelo, ya que lo utilizaron para jugar creyendo que no tenía balas, en su casa de la localidad bonaerense de Villa Ballester, indicaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en una vivienda ubicada en la calle José Ingenieros al 3100, en el citado distrito del partido de San Martín, cuando el niño invitó a varios amigos a jugar a su casa a la salida de la escuela.

Fue entonces que los chicos, compañeros en la Escuela Técnica 3 de San Martín, comenzaron a buscar monedas en distintos recovecos de la casa y encontraron un revólver calibre .22 que pertenecía al abuelo de quien invitó a sus amigos a su vivienda, precisaron las fuentes.

Los voceros señalaron que uno de los chicos empezó a manipular y a jugar con el arma al creer que no estaba cargada y le disparó accidentalmente en el hombro izquierdo a su amigo.

La víctima, identificada como Elio Martínez, cayó tendida en el suelo y perdió gran cantidad de sangre debido al disparo; cuando la ambulancia llegó a la casa, los médicos constataron que ya no tenía signos vitales.

La madre de la víctima, Isabel Duarte, contó que su hijo "falleció a las cuatro y media de la tarde", pero que recién la Policía se lo informó "a las ocho y media de la noche", cuando regresó de su trabajo.

"Quiero saber lo que realmente pasó con mi hijo porque no me dejaron ver el cuerpo. Yo no fui a reconocer el cuerpo adonde pasó el accidente, no me llevaron a reconocer el cuerpo en la morgue, tuve que pedir un abogado para que pueda ver a mi hijo", señaló la madre del nene fallecido y agregó: "Yo le pude ver en el cajón nada más que la carita".

Duarte dijo que "nadie" le avisó lo que había sucedido, a pesar de que en la mochila de su hijo estaba el cuaderno de comunicaciones con su teléfono celular y el de su trabajo.

Sobre el episodio, la madre del nene sostuvo que tiene "muchas dudas por las versiones", ya que la Policía le informó que a su hijo le habían disparado "en el hombro", por lo que "le dañó una arteria y se desangró mucho", pero que en el certificado de defunción figura que el tiro "fue en el pecho".

Duarte también dijo que la madre del chico que invitó a sus amigos a la casa en donde ocurrió el hecho la llamó por teléfono recién ayer y que le comentó que el arma "era familiar" y "estaba guardada arriba de un placard".

"Teniendo un chico en la casa, es peligroso tener un arma, porque los chicos hacen cualquier cosa", le recriminó la madre del nene fallecido a la otra mujer, y dijo que su hijo "supuestamente salió con los otros chicos al mediodía y después tenían que regresar al colegio, y se ve que se quedaron jugando y ahí pasó el accidente".

Por el hecho, intervinieron efectivos de la comisaría 9ª de San Martín, quienes realizaron las primeras actuaciones en el lugar, bajo las órdenes del fiscal Marcelo Brocca, del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial San Martín.