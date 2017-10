Juzgan desde este martes a Boudou por el caso de la fábrica de billetes

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou (2011-2015) comenzará a ser juzgado este martes por el caso de la compraventa de la ex Ciccone Calcográfica, luego de que el Tribunal Oral Federal 4 rechazara un pedido para postergar el proceso oral.





Boudou pretendía demorar el inicio del juicio para que se unifique con la causa en la que se lo investiga por el pago de una comisión indebida que hizo la provincia de Formosa a la empresa The Old Fund, por una deuda con el Estado nacional.





Al rechazar su pedido, el Tribunal ratificó el inicio del juicio oral previsto para hoy a partir de las 9.30.





Junto con Boudou serán juzgados su amigo, el empresario José María Nuñez Carmona; el abogado Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund; Rafael Resnnick Brenner, jefe de asesores de la AFIP; Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, y Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa.





El ex vicepresidente había reclamado que el juicio se suspendiera hasta tanto se elevara a esa instancia la causa en la que se lo investiga por el pago de la deuda por parte de la provincia de Formosa al Estado nacional y en donde The Old Fund cobró una importante comisión.





En tanto, en la causa aún resta definir la suerte del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray; así como la de la ex presidenta de la Casa de la Moneda Katya Daura.





Según la acusación, mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, Boudou –a través de su amigo Carmona y el abogado Vandenbroele como intermediarios– se interesó por la adquisición del 70 por ciento de las acciones de la compañía, encargada de la impresión de papel moneda.





En el caso Ciccone, Boudou está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, que contempla penas de uno a seis años de prisión, y cohecho (coimas).





De recibir una pena en este proceso, podría exponerse a prisión efectiva, aunque ello no implica la ejecución en forma inmediata, lo que recién ocurriría en caso de que el fallo quede firme de la mano de la Cámara Federal de Casación Penal.





Al fijar la fecha, el Tribunal también decidió que en el juicio serán testigos Laura Muñoz, ex esposa de Vandenbroele, y Agustina Seguin, ex pareja de Boudou y quien junto con el ex vice fuera sobreseída por la documentación apócrifa en la transferencia de un vehículo que él compró en 1993.





Todos ellos fueron propuestos por el fiscal de juicio Marcelo Colombo, quien tendrá la acusación a cargo junto con la Oficina Anticorrupción (OA) –organismo dependiente del Ministerio de Justicia– y la Unidad de Información Financiera (UIF).





Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez resolvieron que el juicio se iniciará a las 9.30 en el mismo lugar donde la semana pasada comenzó el debate contra el ex ministro Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once.





Para este martes, en la primera audiencia, está previsto que se lean las acusaciones de la fiscalía y los querellantes, y luego en la segunda jornada se dará lugar a las indagatorias de todos los acusados, que optarán por declarar o no.