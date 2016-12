La Cancillería exige el retiro de los desechos tóxicos arrojados en San Juan desde Chile

El embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, confirmó a Canal 7 de Mendoza la preocupación de nuestra Cancillería por el caso de la minera chilena denunciada por haber vertido desechos sobre territorio argentino en San Juan, y adelantó tratativas para exigir que sean retirados.





Periodismo Para Todos (PPT) que conduce El caso volvió a instalarse en el centro de la escena a partir de la aparición del tema en el programa(PPT) que conduce Jorge Lanata , que en Mendoza se emite por El Siete. Se trata de la minera Los Pelambres, que utiliza territorio de San Juan para tirar sus desechos tóxicos. Es una minera a cielo abierto que funciona desde 1999 y está pegada a la frontera argentina.





Los Pelambres es una de las cinco minas de cobre más ricas del mundo gracias a unas reservas de 2 .100 millones de toneladas.





El caso viene siendo denunciado desde hace meses, aunque cobró mayor repercusión a partir de la aparición en el programa de Lanata.





El senador nacional de Proyecto Sur Fernando Pino Solanas lo había denunciado a Radio Nihuil en septiembre y el sitio de la Universidad Nacional de Cuyo, unidiversidad.com.ar, había realizado un extenso informe publicado el 23 de junio.





Según se dio a conocer en el programa televisivo, el grupo Luksic, que opera la mina Los Pelambres en el país trasandino, construyó una escombrera de 52 hectáreas para tirar los residuos de la explotación que hicieran, pero del lado argentino.





La escombrera es el lugar donde las empresas mineras depositan lo que ellos denominan "roca estéril". Esa piedra, por haber sido removida de su lugar original, produce un drenaje ácido natural y altamente tóxico, según las denuncias que se han efectuado.





Para darse una idea del tamaño la montaña de desechos tóxicos tiene del tamaño de 70 estadios de fútbol, una al lado de la otra, reveló un informe emitido el domingo en Periodismo Para Todos.





La gigantesca obra fue tomando forma y creciendo entre el 2007 y el 2012. Durante todo ese tiempo el gobierno de San Juan, encabezado por José Luis Gioja, no habría tomado acción en el asunto. Hasta que en 2011 la provincia hizo una denuncia en la Cancillería. A partir de ese momento empezó un intercambio de cartas entre ambos países que no dió ningún resultado. El conflicto permaneció oculto.





"El ex gobernador Gioja sabía, al igual que el ex canciller Timerman y Cristina Fernández, que una empresa minera de Chile usó durante más de 10 años el lado argentino como basurero", comenzó diciendo Jorge Lanata antes de presentar un informe de la Escombrera Pelambres.





Hace dos años, Glencore, una minera que opera del lado argentino, inició una demanda contra la compañía chilena para que retirase los residuos contaminantes que invaden su emprendimiento. Por esa acción el conflicto salió a la luz.





Denunciantes mendocinos

Tras conocerse la denuncia, Marcelo Romano, uno de los abogados denunciantes, estuvo en Buen Día Argentina, el programa de El Siete Mendoza y explicó que la roca estéril (lo que arroja la minera chilena sobre Argentina) es "un desperdicio de la explotación de la minera a cielo abierto que no sirve para nada, pero además el grave problema es que comienza a producir un fenómeno que se denomina drenaje ácido. Ese proceso químico que debería hacerse en los diques de cola del emprendimiento chileno lo continúa en territorio argentino, en los lechos de los ríos argentinos. Esto más allá de haber tapado algunas lagunas, que son fuente hídrica del río Carnicerías, que es uno de los afluentes del río San Juan, que es el que está sufriendo el desmedro ambiental".





El abogado continuó sobre los responsables: "Acá hay una connivencia dolosa del gobierno de San Juan, porque esto no fue de un día para otro. Esto fue desde el año 2007 al 2012, hasta que la minera que está de este lado intentó hacer las presentaciones y nunca se hizo nada. Es más, la Justicia federal de San Juan tampoco hizo nada hasta que formamos el Monitoreo Parlamentario Ambiental con la intención de poner luz en todo el Oeste argentino después de los desastres ambientales que se han sucedido, especialmente en Veladero".





"Nos dimos cuenta de que esto estaba sucediendo, hicimos una presentación en el Juzgado Federal de San Juan y de alguna manera le dimos luz a algo que estaba tapado, oscuro".





Gioja hizo su descargo

En respuesta a las críticas el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, habló por La Red Mendoza y se defendió de las acusaciones.





"Nosotros compartimos más de 500 kilómetros de frontera con Chile y ese país tiene un montón de explotaciones mineras cerca de las fronteras. Lo que pasó es que en esa zona no estaba demarcado el límite", afirmó, y contó que se pusieron en contacto con Cancillería.





Sin embargo, tildó la información del programa Periodismo Para Todos de "sesgada" y sostuvo que lo que están tirando "no contamina".





"La roca estéril de ninguna manera contamina", sentenció.





Gioja negó que las lluvias y las nevadas sobre la escombrera generen derrame ácido, como dijeron los denunciantes: "Hay que ir a medir y ver. Eso de que se genera acidez no es así. No existe. Hicimos todas las mediciones en su momento. Nosotros lo que pedimos, una vez que se demarcaron los límites de territorio argentino y chileno en esa zona, fue pedir a la minera que retiraran los neumáticos, porque para nuestra legislación son contaminantes, mientras para los chilenos no", dijo Gioja.