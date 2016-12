La casa de Cristina Fernández vale más del doble de lo que ella declaró

Con una superficie de 892,8 metros cuadrados de superficie total, la casa donde Cristina Kirchner descansa cada vez que está en Río Gallegos fue valuada oficialmente en U$S 570.000 ($ 8.700.000) más del doble de los US$ 250.000 que declaró haber pagado Los Sauces SA, la firma inmobiliaria de la familia Kirchner.



El informe del Tribunal de Tasación de la Nación (TTN) incluye dos propiedades más de la empresa investigada por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos, y todo suma $ 18.525.000. La Justicia investiga los números que difieren aún más si se considera que Osvaldo Sanfelice compró la casa antes de venderla a los Kirchner, por $ 200.000 cuando valía en 2009 $ 1.260.000.



Amplia, luminosa y con 30 años de antigüedad, los 348,9 metros cuadrados cubiertos de la casa de Cristina Kirchner, fueron definidos en el informe oficial con "buena calidad constructiva y de terminaciones, y buena distribución de ambientes". Eso sí, detectaron una ampliación "no declarada en plano de 77,30 m2". Sin embargo es lo menos complejo de esta propiedad ubicada en la calle Mascarello 441, en la costanera de Río Gallegos.



Los números de compra - venta de la propiedad son investigados por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). En 2009 la casa tenía un valor de mercado de $ 1.260.000, pero Osvaldo Sanfelice que tenía un poder para realizar operaciones a nombre de Los Sauces SA, la compró por $ 200.000. "Es un valor irrisorio y que no se ajusta a los precios reales", explicaron fuentes judiciales al conocer la tasación.