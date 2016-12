La CGT confirmó que "por ahora no habrá paro"

El referente de la conducción de la CGT, Héctor Daer, destacó que se encontró "consenso" en varios puntos de la agenda de reclamos al Gobierno y por el momento no se convocará a un paro nacional.



"Fueron cuatro horas de reunión con el ministro de Trabajo y hemos abordado los temas que habíamos propuesto y generado consenso en algunos de esos temas que serán anunciados en la Casa Rosada, respecto a los jubilados, la asignación universal por hijo y el tema Ganancias", anunció Daer tras el encuentro en la sede del gremio de la Sanidad.



Pero además el sindicalista destacó como principal logro la convocatoria para el próximo miércoles a "sectores empresariales" a los efectos de "abordar una suma para el sector privado" porque -según dijo- "el sector publico ya esta avanzando en esas negociaciones" para un bono de fin de año.



"El paro no está descartado, pero se han encauzado parte de los reclamos. Falta ahora lo sustantivo que es este dialogo con privados", señaló por su parte Carlos Schmidt.



Respecto al bono de fin de año, Daer explicó que se continúa negociando con el Gobierno "para establecer un piso para que desde allí cada sindicato discuta su instrumentación y si puede superar ese monto".



"La CGT no puede suplantar las discusiones paritarias ni las que lleva adelante cada una de las organiza sindicales", apuntó.