La CGT se quejó de que el Gobierno no la consultó por Ganancias

El secretario general de la CGT Carlos Acuña se quejó de que el Gobierno nacional no consultó a la central obrera por el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias.



"Fijate la evolución: de la promesa proselitista de Macri que proponía su eliminación pasamos a que se trataría en el segundo semestre y luego la patearon para marzo de 2017, retroactiva a enero. Pero como el Frente Renovador presentó un proyecto, ahora el Gobierno sale corriendo a armar su propia normativa por la que ni siquiera nos consultaron", afirmó Acuña.



El dirigente sindical explicó: "Es insólito, estamos hablando de la plata de los trabajadores y a los que no se los consulta es justamente a nosotros".



"Más allá de los colores políticos, lo que más nos beneficia es lo que prometió el Presidente que es eliminar el impuesto. Con esto quedó demostrado que es una mentira. Nos vamos a volcar sobre el proyecto que más beneficie a los trabajadores y si es el de (Sergio) Massa, allí estaremos apoyando", puntualizó.



Además, Acuña indicó en declaraciones a un matutino porteño que "mientras haya diálogo no hay paro, aunque no hay que olvidar que el Comité Confederal nos delegó la autoridad para usarlo como herramienta cuando lo creamos necesario".