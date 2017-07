La CIDH viaja este viernes a Jujuy para visitar a Milagro Sala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajará a Jujuy este viernes para visitar a la dirigente Milagro Sala en la cárcel de mujeres donde se encuentra detenida, según lo confirmó hoy el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, después de ser notificado por funcionarios del gobierno nacional.



"Me han comunicado que vendrán el presidente de la CIDH, Francisco de Eguiguren y la comisionada de Panamá, Esmeralda Arosemena de Troitiño, junto a un coordinador de grupo para visitar la provincia de Jujuy", indicó Miranda a Télam.



El fiscal informó que si bien todavía no tiene la agenda de la visita, el punto central será visitar a Sala en la Unidad Número 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario provincial, más conocido como el Penal de Alto Comedero.



"Todavía no tenemos una agenda definitiva pero vendrían a tomar vista del estado de detención de Sala en el penal de Alto Comedero y recibir la documentación sobre su situación de detención", afirmó.



La visita responde a una invitación del gobierno argentino, que la CIDH aceptó. Ese órgano internacional tiene pendiente de resolución dos medidas cautelares presentadas por organismos de derechos humanos. Una de ellas reclama la libertad de Sala y la otra denuncia sus condiciones de detención. Es en el marco de esta última que aceptaron visitarla en la cárcel.



En su reciente reunión celebrada en Buenos Aires, el mes pasado, Eguiguren ya había confirmado a la prensa esta visita, con fecha tentativa para junio.



"La visita nos permitirá conocer aspectos objetivos vinculados a la medida cautelar, como las condiciones de su detención, su estado físico y emocional", señaló Eguiguren a la prensa en esa oportunidad.



En diciembre del año pasado, la CIDH urgió al Estado argentino a "dar pronta respuesta" al reclamo que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria realizó en octubre último, en el que dictaminó que Sala estaba detenida arbitrariamente y pidió que sea liberada, tras lo cual el Gobierno invitó a la CIDH a visitar el país.