La confesión más dolorosa tras el descenso de River

Fue un escándalo. Cuando River iba 1-0 sobre Belgrano y aceleraba en busca de otro gol para empatar la serie, donde contaba con ventaja deportiva, Sergio Pezzotta cometió un error histórico. Claudio Pérez derribó a Leandro Caruso dentro del área, pero el juez sancionó tiro de esquina en lugar del correspondiente penal.





"La jugada viene para adentro, él (Caruso) viene encarando por adentro y yo tenía que entrar por afuera. Me fue llevando, me fue llevando y quedé adentro. No estaba lejos. Lo primero que veo donde estoy es que llegan los dos a la pelota, patean y chocan. Y no fue realmente lo que pasó. (Caruso) le alcanza a correr la pelota y el otro (Chiqui Pérez) se lo lleva puesto. Para mí, había pateado, rozó y después fue el contacto. No fue lo que pasó. Con el diario del lunes, es mucho más sencillo. En el momento trataba de que todo sea claro y no queden dudas", recordó el árbitro, en diálogo con Clarín.





Como si fuera poco, el experimentado árbitro rosarino se quebró al recordar todos los acontecimientos ocurridos aquel domingo 26 de junio de 2011, debido a que también sufrió amenazas durante el entretiempo. " ¿Qué hago acá? Quedé durísimo", narró acerca de la sensación que atravesó cuando estaba por comenzar el segundo tiempo.









La reacción de Julio Grondona

Guillermo Marconi, titular del Sadra (uno de los gremios correspondientes a los árbitros), reconoció que Grondona, presidente de la AFA en aquella época, se comunicó con él durante el entretiempo de River-Belgrano. "Me llama y me pregunta '¿cómo no dio ese penal?' ", reveló, en diálogo con Clarín.









