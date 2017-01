La cuestionada frase de Angelici, el presidente de Boca

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, admitió este martes no tener "problemas" en "parar seis meses" si es "por el bien del fútbol argentino".

"Parar el fútbol por una o dos fechas no es la solución. Nosotros no tenemos problemas de parar seis meses si es por el bien del fútbol argentino", expresó Angelici en una rueda de prensa que brindó en el hotel donde se hospeda el equipo en Mar del Plata.

Angelici, quien no participó de la reunión del lunes con el resto de los dirigentes de Primera División en AFA, sostuvo que si se posterga una o dos semanas el inicio del campeonato "no habrá solución" y que si la idea es no jugar durante todo el semestre la apoyará "por el bien del fútbol argentino".

En esa reunión se avanzó en la rescisión del vínculo con el Estado por el programa "Fútbol para Todos" pero Angelici afirmó tener una "información distinta".

"Por la rescisión del contrato no habrá un peso. El gobierno está dispuesto a cumplir si sale la Superliga", señaló el mandatario "xeneize".

"Me extraña que se hable de rescisión cuando no hay otra cosa. Antes de rescindir me gustaría saber cuánto vamos a cobrar porque no quiero que pase lo mismo que con Torneos", recordó Angelici en referencia al último contrato privado que tuvo la AFA.

En cuanto al comienzo del torneo de Primera División, Angelici aseguró que debe empezar el viernes 10 de febrero, tal como estaba programado.





Repercusión en las redes:

Embed Dijo Angelici "no tendríamos problema en parar el fútbol argentino por 6 meses" y vos tipo pic.twitter.com/VZVmUXXVjG — Elhombrepie89 (@ElHombrePie89) 24 de enero de 2017

Embed Si es por el bien del fútbol argentino, debería morirse Angelici, pero que siga vivo para hacerle mal a Boca — Fede Parra (@fedeparra_) 24 de enero de 2017

Embed En esta estoy con @HernanSCastillo ,una locura lo de Angelici,mira para el gobierno,Boca le importa nada — Eze (@BocaEze03) 24 de enero de 2017

Embed Angelici dijo que no tendrían problemas en parar el fútbol por 6 meses si no hay acuerdo en #AFA. Mirá lo que hace que no juegues por nada. — Matías Finazzi (@MatiFinazzi) 24 de enero de 2017

Embed Daniel Angelici



Esa barba te crece cuando te enteras que no jugàs a nada un año entero pic.twitter.com/WdwBXiqF3X — Fede (@Estratocumulo) 24 de enero de 2017

Embed El 22/8, Angelici decía esto que rescato. Saquen sus conclusiones. https://t.co/gjb4OuBlbM — Alejandro Casar (@acasar) 24 de enero de 2017

Embed Es nefasto Angelici, habla con una impunidad y prepotencia asquerosa. — Jair Durand (@JairDurand) 24 de enero de 2017

Embed Daniel Angelici dijo hace meses que sería una locura parar el fútbol. Hoy es el primero que ondea la bandera del parate. Doble discurso. — Adri Savalli (@AdrianoPS98) 24 de enero de 2017