La falsa vida de Zalazar, el triple femicida de Mendoza, quien decía ser pediatra

La calle Infanta Mercedes de San Martín tiene sólo una cuadra. Podría ser apenas un pasaje entre 9 de Julio y la avenida San Martín, pero es suficientemente ancha como para ser una calle corta, aunque calle al fin a pesar de que el cartel de la esquina la menosprecia con un abreviado "I. M. San Martín".

La vereda norte es gris y caminando por allí se le pueden ver las tripas al edificio del Correo Argentino. Ahí llegan todas las cartas que tienen el código postal 5500. Después los carteros brotan de los protones de la vereda gris y salen a repartir.

La vereda sur tiene otro aspecto. Es la vereda par. Dos almacenes chicos, una ferretería, una casa de comidas para llevar, un hotel... Además están las entradas a los edificios, la mayoría de oficinas que están ocupadas por estudios jurídicos.

En el número 34 hay un edificio de departamentos de arquitectura bastante moderna, posiblemente de los '80. En la planta baja hay dos locales comerciales. Uno está vacío y en alquiler y en el otro está uno de los almacencitos, un minimarket como le dicen ahora. Al lado, la puerta que lleva a los departamentos. Negra. El portero tiene 19 botones y el del encargado. Casi nadie atiende. Algunos sí.

Hablan de su vecino, del único que tiene importancia desde hace una semana, como si hubiera muerto. "Era callado", "no se relacionaba mucho con nadie", "no sabíamos mucho de él", "se lo veía siempre con ropa deportiva", "vivía con una hermana, pero a ella tampoco se la ve desde el domingo, "decía que era médico".

Pero Daniel Gonzalo Zalazar Quiroga no ha muerto. Ha matado. Tres veces ha matado, en una misma secuencia que no ha durado más de 10 minutos. Y trató de matar otras dos, o tres.

Mucho antes

Tinogasta era un pueblo de unos 8.000 habitantes hace 30 años, cuando nació Daniel Zalazar. A 270 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, era un lugar tranquilo para vivir y la costa del río Abaucán, cuando éste venía crecido, era uno de los entretenimientos preferidos de los niños durante los fines de semana. El otro era algún cerro.

A Daniel le decían Conejo. Vivía con sus padres y sus dos hermanas menores en el barrio 200 Viviendas, ni tan lejos ni tan cerca del centro. Su padre era profesor de Educación Física y los vecinos, preguntados ahora, creen que la madre era ama de casa y que había nacido en Fiambalá. Dicen recordar que eran muy rígidos con sus hijos y que era frecuente que los castigaran, pero es probable que la memoria comunitaria esté distorsionada por la actualidad.

Lo que sí tienen claro es que la familia se fue del pueblo cuando Daniel todavía transitaba la primera infancia. Se mudaron al Sur, a la Patagonia, como tantos que eran tentados por sueldos más altos sin tener en cuenta que los gastos también lo eran y las cuentas terminaban siendo pardas e igual que en cualquier parte.

Río Gallegos

Se radicaron en Río Gallegos. Allí recuerdan que la familia vivía en un departamento del barrio APAP, sobre la avenida Perón.

El cambio fue importante, especialmente para los niños. Río Gallegos era una ciudad de 60 mil habitantes, capital provincial, con el mar allí nomás, con el Cabo Vírgenes con miles de pingüinos de octubre a abril.

El profesor Zalazar empezó a dar clases en escuelas y colegios. Uno de ellos fue el República de Guatemala, el "Nacional" le dicen en la ciudad, donde Daniel también hizo su secundario.

Era un muchacho alto, delgado, callado, que se preocupaba por sus hermanas. Algunos dicen que en algunos momentos, especialmente cuando estaba nervioso por algún motivo, tartamudeaba un poco. Ahora lo definen como "un chico raro", pero en ese momento era sólo un muchacho retraído, tímido, que no tenía grupo de amigos y que no salía a bailar como los chicos de su edad. Nadie recuerda que haya tenido novia, salvo alguna relación ocasional.

En cambio su padre se hizo querer por sus alumnos. Tenía buena relación con los chicos y gozaba de la simpatía de los adolescentes.

Uno de los preceptores de Daniel fue Francisco Torres, a quien todos apodaban Paco. Otro hombre carismático y popular.

Daniel ya por ese entonces comenzaba a practicar taekwondo y nadie recuerda ninguna otra actividad extraescolar del joven.

El alumno Daniel Zalazar integró la promoción 2003 del Colegio República de Guatemala. Como reconocimiento a su padre y como algo excepcional, el diploma se lo entregó el rector del colegio, Hugo Espósito. Además, el profesor Zalazar y el rector Espósito se conocían bastante y tenían cierta amistad, ya que el primero organizaba actividades deportivas y le compraba vestimenta y trofeos a Espósito que, además de su actividad docente, era dueño de la tienda deportiva Meritos, sobre calle Alberdi.

Los padres de Daniel se separaron después, aunque ninguno de los consultados pudo establecer la fecha. En cambio sí precisaron que la madre de Daniel formó una nueva pareja con Paco Torres, el que había sido su preceptor.

Mendoza

Daniel Zalazar se fue de Río Gallegos y se radicó en Mendoza con el objetivo de estudiar medicina. Se inscribió en la Universidad de Mendoza. Allí recuerdan que cursó hasta cuarto año, de una carrera de cinco, más el tiempo que requiere la residencia y que varía según la especialidad.

No fue un estudiante destacado. Rindió bien los finales de 20 materias, de un total de 60 que tiene Medicina, y las notas apenas fueron suficientes para aprobar. Hace tres años que no pisaba la facultad.

Se ganaba la vida con el taekwondo. No le sobraba el dinero, pero le alcanzaba. Se logró comprar un auto de los '90. "Era un Volkswagen de los cuadraditos gris", contó un vecino de la cuadra.

Allí conoció a Claudia Lorena Arias y a alguno de sus hijos. Nadie lo sabía, pero en ese momento comenzó a gestarse la masacre.

Su único mundo real era el taekwondo

En el barrio La Estanzuela todos creían que era pediatra

"Acá todos lo conocíamos como el médico pediatra que daba clases de taekwondo. Él mismo les hacía la revisión médica a los niños que venían a sus clases y no era raro que alguna madre le hiciera alguna consulta sobre algún problema de salud de alguno de sus hijos", cuentan en La Estanzuela.





"Unos días antes de que pasara todo esto él terminó de dar clases apurado y me dijo que debía irse rápido porque tenía que cubrir una guardia en el Notti", dice alguna de las personas que lo veía los martes y jueves a la tarde, cuando iba a dar clases en el SUM del polideportivo.





"Acá lo teníamos como un médico pediatra. Decía que trabajaba en el Hospital Central y que cubría guardias en otros lugares. Un día yo le pedí si me podía hacer una receta, porque necesitaba comprar unos remedios y no había conseguido turno con el médico al que voy. Se disculpó y me dijo que justo se le había terminado el recetario y que, si no era urgente, me la podía hacer otro día".





Que Daniel Zalazar era médico es algo que se repite en los testimonios de las personas que tenían algún trato con él en distintos ámbitos. Incluso en Río Gallegos. Sin embargo este medio no logró detectar que haya ejercido la medicina en forma ilegal. Parece ser sólo una imagen que Zalazar "vendió".





Sin embargo, en alguna de las tantas imágenes que él mismo subió a las redes antes del triple femicidio, hay una en donde se lo puede ver vestido de médico. Camisolín celeste, guardapolvo blanco desabrochado y con una pared de azulejos de fondo, que podría ser de una sala aséptica de algún complejo sanitario, pero también la de cualquier baño utilizado para el engaño. La foto parece haber tenido como destinataria a una mujer, porque Zalazar está tirando un beso y con los ojos cerrados.





En la Municipalidad de Godoy Cruz no recordaban que Zalazar haya hecho figurar la condición de médico o al menos de residente en el currículum que presentó.





Tampoco trascendió que en el allanamiento de su departamento se haya secuestrado algún elemento vinculado con el personaje falso de médico que encarnaba.