La fiscal aseguró que apareció Erica Romero, la joven madre que había desaparecido en Mar del Plata

Tras cinco días de intensa búsqueda por parte de sus familiares y la Policía, Erica Melisa Romero fue localizada hoy por personal policial y trasladada a la comisaría tercera de la ciudad de Mar del Plata.



En la sede policial, la mujer de 32 años cuyo paradero se desconocía desde el pasado jueves iba a ser entrevistada por el fiscal Leandro Arévalo, a cargo de la causa por su desaparición. Antes de que se conociera su aparición, el fiscal había confirmado este martes que una cámara de seguridad registró el paso de Romero mientras caminaba junto a un hombre por la zona céntrica marplatense.



"La prioridad es hallar a Erica con vida lo más pronto posible", había indicado el fiscal, quien confirmó que la familia de la mujer reconoció que se trataba de ella.



Las imágenes correspondían al Centro de Operaciones y Monitoreo, que la mostraron el sábado por la noche a Romero caminando despreocupadamente con un hombre por una calle céntrica de la ciudad. "Los familiares reconocieron que la mujer del video era ella y se la ve caminando de manera distendida, sin signos de estar siendo forzada o coaccionada", señaló Arévalo.



Además, se investigaba un misterioso mensaje que apareció por algunas horas en la cuenta de la red social Facebook de Érica Melisa Romero.



"Gente, estoy muy bien. Me fui de viaje", decía el mensaje, que recibió centenares de posteos hasta que fue borrado. Según trascendió, familiares también recibieron mensajes por celular que intentan determinar si en realidad son de la mujer, que dejó a su pareja y a sus dos hijos: un niño de cuatro años y una niña de once.



De acuerdo con el sitio 0223, el novio de Érica intentó verificar el contacto a través de preguntas cuyas respuestas sólo ella podía conocer. La familia mantuvo esperanzas de que los mensajes sean verídicos y Érica se encuentre sana y salva.



"Nos dijo que estaba bien por mensaje privado pero no pudimos escuchar su voz. Estamos esperando con mucha ansiedad", indicó a un diario local la madre de la mujer, Patricia.



En tanto, el fiscal remarcó: "La averiguación de paradero continúa hasta que se establece contacto con la persona, la revisa Cuerpo Médico y descartamos que no haya sido coaccionada para estar ausente". Sobre la investigación que llevaba adelante, el fiscal explicó: "Los mensajes insisten en ubicarla en Buenos Aires. Pero las imágenes del sábado a la noche me hacen sospechar que esto podría no ser así".



La mujer había sido vista por última vez el jueves cuando accedió a su domicilio ubicado en la calle Moreno al 6400.