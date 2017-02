La fiscal que rechazó el acuerdo con el Correo presentó nuevo dictamen y dijo que es "contrario a la buena fe"

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, presentó un nuevo dictamen contra el acuerdo entre el Correo Argentino S.A. y el Estado Nacional, y afirmó que "la concursada adoptó una conducta contraria a la buena fe".



La funcionaria judicial ingresó un segundo escrito ante la Sala B de ese tribunal y evaluó que Correo Argentino S.A. "posee activos, créditos con expectativa de cobro contra el Estado", es decir, es el mismo "acreedor al que se le ofrece una forma de pago abusiva".



La fiscal advirtió que existió una acción entablada por Correo Argentino contra el Estado en la que se le reclaman daños y perjuicios por falta de pago de distintas inversiones realizadas por la concursada.



Según explicó, esa acción fue realizada "15 días antes de la audiencia en la cual el Estado prestó conformidad a la propuesta reformulada por la concursada" por la deuda.



Es por ello que la fiscal consideró que ese reclamo que aún tramita en el fuero Contencioso Administrativo y no fue denunciado por la concursada, es muestra de que el Correo "adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal, al no comunicar ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción que importa un crédito en expectativa mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella".



En ese sentido, Boquin sostuvo que la posición de Correo Argentino S.A. en el expediente contencioso "convierte aun en mas abusiva la propuesta formulada al estado porque mientras se ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 mas los intereses correspondientes hasta el efectivo pago".



"Si bien no puedo afirmar que los funcionarios involucrados conociesen el expediente en cuestión, no cabe dudas que sí tienen conocimiento del mismo la concursada y sus accionistas", agregó.



La fiscal Boquín días atrás dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo por resultar "abusiva".